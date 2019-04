Vigneti, un investimento a dir poco esoso

Un tempo, quando si aveva qualche soldo da investire, si preferiva puntare sul “mattone”, ma ora che il mercato immobiliare è stagnante da diversi...

Un tempo, quando si aveva qualche soldo da investire, si preferiva puntare sul “mattone”, ma ora che il mercato immobiliare è stagnante da diversi anni, a molti non pare più un ottimo affare.

C’è quindi chi sceglie di investire in buoni fruttiferi, chi in un diversificato portafoglio bancario, chi ancora in lingotti d’oro, ma di certo investire in un vigneto è un passo per pochissimi: la Coldiretti fa infatti sapere che è diventato ormai esosissimo diventare proprietari di un vigneto, soprattutto nelle zone più rinomate per la buona qualità del vino.

Secondo quanto afferma la Coldiretti sulla base di dati Winenews, i vigneti italiani costano più di un’isola caraibica con quotazioni che salgono dal milione di euro per Brunello e Prosecco fino ai 2,5 milioni di euro nel caso del Barolo.

Più nello specifico, per Brunello di Montalcino e Prosecco le cifre salgono fino a un milione di euro a ettaro mentre per accaparrarsi un ettaro di vigneto piemontese come per il Barbaresco ci vogliono tra i 500 e i 600mila euro, così come per l’Amarone della Valpolicella, il Bolgheri Toscano e le vigne del Trentino Alto Adige, le quali possono arrivare però anche fino a un milione di euro.

Più a buon mercato altre Doc di pregio, dal Franciacorta, che arriva fino a 300mila euro, al Chianti (200mila euro), ma sulle stesse cifre si colloca anche il Lugana.

Più in generale, invece, il valore medio dei vigneti – rileva Coldiretti – in Italia è di circa 51mila euro a ettaro, più di due volte e mezzo la media dei terreni agricoli, secondo un’analisi Coldiretti su dati Crea.