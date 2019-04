Oval Money, ecco come sostituire il classico maialino

Se siete stati abituati a risparmiare infilando i vostri risparmi nel classico maialino, da rompere poi in prossimità di qualche festa o ricorrenza, per...



Tutto è infatti diventato digitale, ed allora perché non servirsi di una speciale carta per tenere i propri risparmi?

La novità è targata Oval Money, una app di risparmio e investimento nata “per rendere più accessibile, inclusivo e trasparente il mondo della finanza”, come dice il cofondatore Claudio Bedino, che in occasione del terzo anniversario ha lanciato un conto con carta di debito, progettato per incoraggiare il risparmio e l’investimento.

Oval nello specifico lancia un conto gratuito che dà la possibilità di mettere da parte piccole somme e di fare investimenti utilizzando la propria carta, che si chiama Oval Pay ed è stata realizzata con il Gruppo Intesa Sanpaolo.

Questa carta usa l’intelligenza artificiale per suggerire agli utenti come controllare le spese, permette di collegare altri conti e carte ed è capace persino di effettuare degli arrotondamenti su tutti gli acquisti, in modo che piccoli importi siano trasferiti in automatico in un salvadanaio digitale o investiti nei prodotti disponibili.

“Oval Pay – afferma la Ceo Arese Lucini – intercetta un bisogno: non è concentrato sulla spesa ma sul risparmio. E in questo è il primo nel suo genere in Europa”. “Siamo prima di tutto una società tecnologica, che punta sull’educazione finanziaria”, spiega ancora la ceo.

Oval ha inoltre lanciato “TassoFisso”, un nuovo prodotto disponibile fino al 5 maggio, che garantisce un rendimento fisso del 2% sulle somme vincolate un anno. Si può accedere al prodotto a partire da un importo minimo di apertura di 100 euro.

Ricordiamo infine che Oval è nata nel 2016, ha già raccolto oltre 7 milioni di euro ed è usata da oltre 250 mila utenti, che risparmiano, in media, 130 euro in un mese.