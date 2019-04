Ferrero punta il tutto per tutto sui Nutella Biscuits

L’azienda di Alba non è certo un’impresa in crisi, ed anzi si è appena confermata, per l’ennesima volta, come l’azienda in cui tutti gli...

L’azienda di Alba non è certo un’impresa in crisi, ed anzi si è appena confermata, per l’ennesima volta, come l’azienda in cui tutti gli italiani sognerebbero di lavorare, ma si sa che per mantenere il proprio monopolio, soprattutto in un settore variegato come quello dei dolciumi, non si ci può cullare sugli allori.

E così, dopo aver dato alla grande distribuzione quattro gusti di gelati che stanno andando letteralmente a ruba, Ferrero è pronta a un nuovo, attesissimo lancio.

Nello specifico, Ferrero è pronta a lanciarsi nella produzione e nella vendita di biscotti: la notizia arriva a margine del convegno di Reputation Institute, che ha consacrato il valore reputazionale di Ferrero.

Alessandro d’Este, presidente e ad della casa di Alba, ha annunciato che a maggio, con la campagna per la Francia, Ferrero presenterà “nuovi prodotti e nuove categorie nel mondo dei biscotti”.

Il lancio sarà accompagnato da una campagna posizionata sui valori del gusto e dell’attenzione alla salute, supportata da un importante investimento pubblicitario, ha inoltre spiegato d’Este.

I nuovi biscotti saranno prodotti a Balvano, in provincia di Potenza. Si comincia dal lancio Oltralpe a maggio, per poi proseguire in Italia e nel resto Ue.