Huawei continua a fatturare da record

Negli ultimi mesi Huawei si è “guadagnata” la poca stima del presidente americano Donald Trump, che gli ha dichiarato apertamente guerra, “suggerendo” a molti paesi di limitare i propri rapporti col colosso della telefonia, ed in particolare di non usare i suoi device mobili per non rischiare di essere intercettati.

Accuse gravi quelle del Tycon, che però non sono state condivise unanimemente: la Germania, ad esempio, ha deciso di non escludere Huawei dalla corsa al 5 G el paese, come era invece stato “caldamente consigliato” dal presidente Usa.

Ma soprattutto le accuse pare non abbiano influito sui conti del colosso, che continua a far segnare cifre record per quanto riguarda crescita e fatturato.

Nello specifico, Huawei ha presentato i primi dati relativi a questo inizio 2019, fornendo anche le cifre finali relative al 2018. Se lo scorso anno la crescita del fatturato è stata di tutto rispetto, con un 19,5 % in più rispetto al 2017, il 2019 è iniziato con una crescita ancora più prepotente.

Huawei Technologies ha infatti chiuso il primo trimestre con un fatturato salito del 39% a 179,7 miliardi di yuan (26,81 miliardi di dollari) grazie agli ulteriori passi avanti nel business della tecnologia 5G.

Huawei ha inoltre dichiarato che il suo business consumer, che include smartphone, tablet e altri gadget, ha continuato a progredire bene con 59 milioni di smartphone consegnati nel trimestre.

Il gruppo di Shenzhen, leader mondiale per gli equipaggiamenti e network per le tlc, nonché numero 3 negli smartphone, non ha fornito indicazioni puntuali sull’andamento della redditività, ma ha precisato che il margine netto sui ricavi si è attestato all’8%: quindi, a conti fatti, sarebbero circa 14,4 miliardi di yuan (2,1 miliardi).

Nell’occasione, Huawei Technologies ha lanciato quello che lo stesso gruppo ha definito il primo hardware 5G per l’industria automotive, nel tentativo di diventare il primo fornitore per il comparto delle auto a guida autonoma. Il modello MH5000 è basato sul chip Balong 5000 5G, lanciato nel gennaio scorso.

La compagnia ha infine comunicato che si è già assicurata 40 contratti per la realizzazione di reti commerciali 5G, la maggior parte delle quali in Europa, grazie anche a un numero impressionante di brevetti registrati in tutto il mondo che la pongono in posizione di netto vantaggio rispetto alla concorrenza.