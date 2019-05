Ministro Tria così vuole risollevare le sorti dell’Italia

È indubbio che il compito del ministro dell’economia Giovanni Tria è a dir poco arduo: il paese infatti si trova in uno dei momenti...

Eppure Tria ha le idee ben chiare sulla linea da seguire: “La legalità è condizione fondamentale per lo sviluppo economico ed inclusivo di questo Paese che sta vivendo un momento di grande trasformazione con le riforme strutturali”.

Così si è espresso rivolgendosi agli allievi ufficiali del 118° corso Monte Cimone IV e del 17° corso Sestante, che hanno prestato giuramento in Piazza Vittorio Veneto a Bergamo.

“Da un più efficace contrasto all’evasione e alle frodi, derivano risorse per ridurre la tassazione sui fattori produttivi e sostenere la crescita”, ha poi aggiunto nel suo discorso accorato ai nuovi allievi.

“Il rafforzamento dell’azione di contrasto all’evasione fiscale, alla corruzione ed alla criminalità organizzata consente di consolidare la tutela ed il sostegno all’attività delle tantissime imprese sane che rispettano le regole”, ha spiegato.

“La Guardia di Finanza dovrà svolgere un’azione di vigilanza e controllo del nostro sistema di welfare che con il reddito di cittadinanza fornisce un effettivo sostegno alle fasce più oneste e deboli della popolazione. L’urgenza di continuare sulla strada delle riforme strutturali deriva dalla necessità di dare risposte alla collettività”, ha quindi chiosato il ministro.