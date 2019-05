Unicredit non si pubblicizzerà più attraverso i social

Ormai i social sono il luogo principe, quello frequentato praticamente da tutti, trasversalmente a tutte le età e le fasce economiche, e quindi non...

Ormai i social sono il luogo principe, quello frequentato praticamente da tutti, trasversalmente a tutte le età e le fasce economiche, e quindi non stupisce che sia il luogo dove proliferano pubblicità di ogni genere.

Pubblicità di negozi, di attività, di ristoranti, persino di istituti bancari e relativi servizi offerti, ma molto presto ci sarà un grande assente: Unicredit ha infatti deciso di abbandonare i social.

Nello specifico, la prima banca italiana per clienti attivi – ne ha circa 25 milioni in 18 Paesi di tutto il mondo – ha annunciato sulla sua pagina ufficiale Facebook: “Valorizzare i canali digitali proprietari per garantire un dialogo riservato e di alta qualità. In linea con questo impegno, UniCredit annuncia che a partire dal 1° giugno non sarà più su Facebook, Messenger e Instagram”.

Prevale quindi la volontà di concentrare la comunicazione della propria attività sui propri mezzi digitali, il sito Internet in primo luogo, ma anche email, telefono e chat.

Del resto la scelta non è neppure una novità: nell’agosto del 2018 l’Ad della banca milanese Jean Pierre Mustier aveva già confermato l’interruzione delle attività di pubblicità e marketing su Facebook a seguito del caso Cambridge Analytica.