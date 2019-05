Carige, si cerca una soluzione per evitare il fallimento

La situazione del sistema bancario italiano non è certo delle più rosee, ma tra gli istituti più in sofferenza vi è senza dubbio Banca...

Alla fine si riuscirà a salvarla dal fallimento? La situazione è molto delicata, soprattutto dopo che anche Blackrock, il più grande fondo d’investimento al mondo, “se ne è andato” dopo avere visto i conti.

Raffaele Lener, uno dei tre commissari straordinari dell’istituto, ha assicurato che la liquidità è rimasta la medesima dopo l’abbandono: sia i clienti e sia i dipendenti della banca hanno reagito positivamente agli ultimi sviluppi, ha spiegato.

Eppure in pochi ci credono a questo ostentato ottimismo e le istituzioni italiane e regionali si interrogano su quale nuova strada seguire per rimettere Carige in carreggiata.

“Siamo impegnati, e non da soli, a esplorare tutte le possibilità di dare vita comunque a una soluzione privata, di mercato, all’altezza del potenziale della nostra banca”, scrivono in una notai commissari.

“Nazionalizzazione? Non si può escludere nulla”, ha invece commentato il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi.

“Credo – ha detto ancora Rixi – che ci sia molta attenzione in questo momento. Io mi auguravo che l’operazione Blackrock potesse andare in porto anche perché qui in Liguria abbiamo una percentuale molto più alta di risparmio rispetto alle aree più sviluppate del paese – ha detto Rixi – abbiamo il 30% di Risparmio in più del nord-est. Abbiamo bisogno che ci sia un’operazione che metta in sicurezza quella banca. Anche perché in caso di un crollo del sistema Carige c’è rischio di portare dietro altre banche ma soprattutto di avere un’altra moria di tantissime imprese quando oggi invece ci sono dei segnali di ripresa che dovremmo cercare di incentivare”.