Tesla, in Cina la Model 3 costerà oltre 6 mila euro in meno

Diciamolo chiaramente: il futuro di Tesla è quanto mai incerto, con i conti perennemente in rosso, la produzione che non decolla nonostante le prevendite, la fiducia degli azionisti che continua a calare.

Eppure Elon Musk non ha nessuna intenzione di rinunciare alla sua creatura prediletta e così ha deciso di puntare il tutto per tutto sulle auto elettriche che verranno prodotte in Cina, che verranno vendute ad un prezzo inferiore per cerare di stimolare le vendite.

Ad annunciarlo lo stesso magnate russo: la scelta di produrre localmente la Model 3 permetterà alla casa madre di risparmiare sulla manodopera, sulle spedizioni e sui dazi, fattori che attualmente rendono la quattro porte particolarmente costosa sul mercato cinese rispetto ai modelli della concorrenza locale.

Nel Paese del dragone i listini partono infatti da 377.000 yuan (48.908 euro) per la versione Standard Range Plus, un prezzo in linea con quello europeo (49.480 euro in Italia). I clienti che sceglieranno di prenotare una Model 3 di produzione cinese potranno invece beneficiare di uno sconto di 49.000 yuan (6.357 euro), ma dovranno attendere dai sei ai dieci mesi prima di potersi mettere al volante dell’elettrica.

Per gli analisti, le ragioni della mossa di Elon Musk potrebbero essere due: cavalcare l’onda della forte domanda di vetture elettriche nel Paese asiatico e la paura che da un momento all’altro possano arrivare nuovi dazi che farebbero alzare troppo il prezzo della vettura.

Ricordiamo che, sempre nell’ottica di stimolare le vendite, Tesla in questi giorni ha avviato la commercializzazione della Tesla Model 3 con guida a destra, una versione dell’elettrica destinata ad alcuni dei mercati più importanti al mondo.