L’attività economica italiana continua a non crescere abbastanza

Una settimana a dir poco difficile per l’Italia e la sua classe dirigente, con la minaccia europea che si è trasformata in una possibilità concreta: anche se l’ultima parola spetterà ai ministri Ue, la Commissione europea ha annunciato che una procedura per debito eccessivo ai danni dell’Italia «è giustificata».

Il nostro paese infatti non è riuscito a rispettare la regola “del debito”, abbassando a ritmo costante il suo debito pubblico, ed anzi lo ha innalzato, con un politica economica più volte definita scellerata.

Ma c’è di più: gli ultimi dati Istat arrivano a confermare una crescita fin troppo moderata, che non basta certo per risollevare le sorti del paese.

L’indicatore anticipatore sull’andamento dell’economia italiana messo a punto dall’Istat ha infatti segnato a maggio “un’ulteriore diminuzione seppure di minore entità rispetto al mese precedente, suggerendo la persistenza di uno scenario di moderazione dei livelli di attività economica”.

A rallentare ancora a maggio è stata tra le altre l’attività dei servizi. L’indice Pmi calcolato da IHS/Markit fra i direttori acquisti, è sceso a 50 punti da 50,4 di aprile.

Segnali positivi per il futuro sono invece arrivati dall’indice del clima di fiducia dei consumatori, tornato ad aumentare dopo tre mesi di cali consecutivi, e dal miglioramento dei giudizi sugli ordini e delle attese sulla produzione da parte della imprese manifatturiere: l’indice Pmi dell’Italia è salito a 49,7 punti a maggio, facendo meglio delle previsioni ma restando sotto la soglia dei 50 che fa da spartiacque tra l’espansione e la contrazione.

Gli investimenti hanno confermato l’aumento congiunturaledel trimestre precedente (+0,6%) sostenuti dal settore delle costruzioni. Gli investimenti in impianti, macchinari e armamenti hanno registrato invece una decisa flessione(-2,2%).