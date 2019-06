Bankitalia continua a tagliare le stime di crescita

Abbiamo il fiato di tutta Europa sul collo, la Commissione UE si prepara ad avviare una procedura di infrazione che sarà un salasso, la...

Abbiamo il fiato di tutta Europa sul collo, la Commissione UE si prepara ad avviare una procedura di infrazione che sarà un salasso, la produzione industriale resta al palo o comunque non riesce a sostenere una crescita debolissima.

Potrebbe andare peggio?

A quanto pare sì, perché lo scorso finen settimana si è chiuso con le ultime stime di Bankitalia, che certificano una situazione a dir poco difficile.

Nello specifico, la Banca d’Italia ha tagliato le proprie stime del Pil italiano per gli anni 2019-2021 e si riserva una ulteriore correzione, nel bollettino economico che sarà diffuso a luglio, per tenere conto “della revisione al ribasso dell’Istat per il primo trimestre”. L’istituto centrale prevede così un aumento dello 0,3% del Pil quest’anno dello 0,7% nel 2020 e dello 0,9% nel 2021.

La revisione arriva dopo che l’Istat ha segnalato un ulteriore riduzione dell’indicatore anticipatore a maggio. Secondo la Banca d’Italia, “l’economia italiana tornerebbe a crescere a ritmi moderati nella seconda parte dell’anno in corso”, dopo la frenata registrata nel I trimestre. Alla crescita del Pil, osserva l’istituto centrale, “contribuirebbero prevalentemente i consumi delle famiglie, che beneficerebbero delle misure di politica di bilancio a sostegno del reddito disponibile, e le esportazioni, che crescerebbero in linea con la domanda estera. La dinamica degli investimenti privati risulterebbe invece debole, frenata dall’incertezza sulle prospettive della domanda e da un graduale aumento dei costi di finanziamento. In particolare, l’accumulazione di capitale produttivo si contrarrebbe nel biennio 2019-20 e sarebbe pressoché stagnante nel 2021”.

Il governo nel Documento di economia e finanza prevede la crescita 2019 a +0,2%, grazie a un +0,1% di spinta che dovrebbe arrivare dai decreti Crescita e Sblocca cantieri.