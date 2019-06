FCA, nessuna alleanza non Renault

L’operazione era già data come fatta e assodata, ed invece ecco all’improvviso che è tutto saltato: Fca e Renault non saranno un unico, grande...

L’operazione era già data come fatta e assodata, ed invece ecco all’improvviso che è tutto saltato: Fca e Renault non saranno un unico, grande e produttivo colosso automobilistico.

Ad onor del vero c’era già stato chi aveva classificato la possibile unione tra FiatChrysler e Renault come il matrimonio tra due disperati, viste soprattutto le perdite sostanziali nei ricavi come quelle registrate nel primo trimestre (del 4,5 per cento per i francesi, del 5 per gli italiani), ma sicuramente l’incertezza odierna non è migliore.

In tutto, ufficialmente, è durata undici giorni la trattativa fra i gruppi FCA e Renault, ma dopo indiscrezioni, smentite e aperture l’operazione è terminata con un nulla di fatto: la FCA ha ritirato la proposta alle prime ore di giovedì 6 giugno, spiegando in una nota che “non vi sono attualmente in Francia le condizioni politiche perché una simile fusione proceda con successo”.

Il presidente della FCA, John Elkann, ha spiegato i motivi del ritiro della proposta in una email ai suoi dipendenti, nella quale ha scritto che “ci vuole coraggio per iniziare un dialogo come abbiamo fatto noi. Quando però diventa chiaro che le conversazioni sono state portate fino al punto oltre il quale diventa irragionevole spingersi, è necessario essere altrettanto coraggiosi per interromperle e ritornare immediatamente all’importante lavoro che abbiamo da fare”.

“Fca – ha dichiarato invece Bruno Le Maire, Ministro dell’Economia francese – ha deciso di ritirare la sua offerta e io rispetto la sua scelta. Questa operazione rappresentava una bella opportunità industriale e questo rimane”. Tuttavia lo Stato, azionista di riferimento, “aveva fissato delle condizioni da rispettare”, sottolinea il ministro. “Siamo stati chiari sin dall’inizio, esigendo degli impegni sulla tutela dei posti di lavoro e dei siti industriali”.