Auto ad idrogeno, Adler ha dato vita ad “Hydro”

Tutti hanno dato per assodato che nel prossimo futuro la mobilità sarà essenzialmente elettrica, dato che è proprio questa modalità quella che al momento è più ecologica ed eco-sostenibile.

Ma naturalmente nulla è certo, e non è quindi detto che non possa trovare un proprio spazio ed affermazione anche l’autovettura ad idrogeno.

Uno straordinario prototipo è stato infatti appena creato da Adler: ad Airola (Benevento, Campania) è nato “Hydro”, il primo prototipo di veicolo alimentato a idrogeno messo a punto presso gli stabilimenti Tecno Tessile Adler– il più grande polo industriale italiano per la produzione di componenti in fibra di carbonio per l’industria dell’auto – in collaborazione con Uniparthenope e Medio Credito Centrale.

L’obiettivo principale è quello di individuare nuove soluzioni per i veicoli hybrid a impatto zero sull’ambiente e svilupparle una volta testata la loro funzionalità ed efficienza.

L’auto, che ha appena superato i test, sfrutta la tecnologia delle celle a combustibile (o fuel cell) che producono energia elettrica a partire da una reazione elettrochimica fra idrogeno e ossigeno.

“A partire da un autoveicolo di normale produzione – spiega Luca Scudieri, consigliere delegato di Tecno Tessile Adler – la sfida affrontata è stata quella di farlo muovere con “nuova energia”: una vettura alimentata a idrogeno è un’auto elettrica, dotata di pile a combustibile anziché di comuni batterie. I primi test sperimentali finalizzati alla validazione tecnica del prodotto hanno dato riscontro positivo e ne siamo particolarmente fieri”.