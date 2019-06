Fed accontenterà Trump tagliando i tassi

Donald Trump è veramente un fiume in piena: nonostante le critiche che gli piovono addosso da più parti, continua imperterrito per la sua strada,...

In questo particolare momento sta dando il tutto per tutto nella sua guerra commerciale con la Cina, ma non solo: nel suo mirino ci è finita nientemeno che la Fed, colpevole di non “obbedire pedissequamente ai suoi “suggerimenti”.

“Cosa sarebbe potuto accadere se la Fed avesse agito bene. Migliaia di punti in più sul Dow, e il PIL al 4 o addirittura 5%. Ora si imputano come un bambino testardo, quando abbiamo bisogno di tagli dei tassi e allentamento per compensare ciò che gli altri paesi stanno facendo contro di noi”, tuona il presidente su Twitter.

Ed ancora: “Nonostante una Federal Reserve che non sa quello che sta facendo – ha alzato i tassi di gran lunga troppo velocemente e ha fatto una stretta su larga scala, 50 miliardi di dollari al mese, siamo in procinto di avere uno dei migliori mesi di giugno nella storia degli Stati Uniti……” ha continuato.

Dal canto suo la Fed tira dritto sulla sua strada, ribadendo la sua indipendenza e annunciando un prossimo taglio dei tassi.

Jerome Powell, numero uno della banca centrale Usa, intervenendo al Council on Foreign Relations ha spiegato che i tagli arriveranno perché da maggio «sono riemerse correnti contrarie» dalle dispute commerciali e dal rallentamento della crescita mondiale. Ma «la Fed è indipendente».

Powell ha spiegato che «diversi colleghi all’interno della Fed ritengono che l’ipotesi di un taglio dei tassi si sia rafforzata, mentre altri sono convinti che la politica monetaria non debba reagire in modo eccessivo a ogni dato economico e agli sbalzi di breve termine». In ogni caso «le previsioni mie e dei miei colleghi restano favorevoli», ha detto.