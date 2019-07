Alitalia, per il salvataggio scende in campo Toto

Dopo ormai innumerevoli rinvii, i tempi si fanno sempre più stretti e le alternative sempre più scarne: Alitalia va salvata assolutamente al più presto,...

Soprattutto negli ultimi mesi i nomi si sono sprecati, ma ora sembra entrare in campo un nuovo possibile socio: il gruppo Toto si è infatti fatto avanti per Alitalia, confermando per la prima volta la sua partecipazione alla cordata per la ex compagnia di bandiera attraverso una lettera inviata al Messaggero.

Nello specifico, la società spiega le “sue credenziali” per entrare in Alitalia, in particolare la sua “affidabilità, esperienza imprenditoriale e risorse economiche adeguate per confrontarsi con altrettanto validi partners con professionalità, competenza e serietà”.

Oltre a Toto e al patron della Lazio Claudio Lotito, che ha presentato una manifestazione di interesse, nelle ultime ore si è fatto avanti anche l’imprenditore colombiano German Efromovich, azionista di maggioranza della compagnia di bandiera colombiana Avianca.

Ricordiamo che il termine per presentare le offerte e mettere a punto la cordata per far decollare la nuova Alitalia è il 15 luglio: stavolta sarà quella buona?