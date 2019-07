Fiat Ducato pronta a lanciare il suo primo veicolo elettrico

Mai come in queste settimane si è fatta asprissima la diatriba tra i sostenitori dell’elettrico e quelli del diesel, dato che non è ancora...

Mai come in queste settimane si è fatta asprissima la diatriba tra i sostenitori dell’elettrico e quelli del diesel, dato che non è ancora del tutto chiaro quali motori siano, a lungo andare quelli più ecosostenibile.

Nell’attesa che la scienza dia la sua risposta definitiva, tutti i colossi automobilistici continuano ad investire nell’elettrico e nei prossimi mesi anche Fiat Ducato è pronta a lanciare il suo primo veicolo elettrico.

Il best-seller di Fiat Professional, sulla cresta dell’onda da quasi 40 anni, dopo essersi rinnovato in occasione del Model Year 2020 si presenta ora in variante elettrica, con un’autonomia di tutto rispetto, da 220 a 360 km (calcolati nel ciclo NEDC), superiore a quanto dichiarato dai concorrenti diretti.

Tutte le versioni avranno prestazioni al top del segmento: velocità limitata a 100 km/h per meglio ottimizzare gli assorbimenti energetici, potenza massima di 90 kW e coppia massima di 280 Nm. Senza perdere nulla in tema di volumetria di carico dove il Dicato è best in class con i suoi 10 metri cubi che arrivano fino a 17, e portata fino a 1.950 kg, la migliore della categoria.

“Il Ducato Electric è concepito e sviluppato partendo da una specifica e dettagliata analisi dell’utilizzo reale cliente, attraverso un anno di acquisizione dati, la quale conferma che oltre il 25% del mercato ha già una completa “BEV Attitude” dal punto di visto di utilizzo, percorso, dinamica e prestazioni e che risulta quindi già “pronta” al cambio di mobilità. […] I clienti che hanno già oggi una predisposizione alla trazione elettrica, sono gli stessi che, per specifica missione di utilizzo e di conseguenza per necessità, sono coloro che pongono estrema attenzione al TCO, hanno percorsi generalmente a bassa variabilità, un numero elevato di giornate di utilizzo annuali con chilometraggi giornalieri limitati”, spiega Fiat Professional.

L’ inedita versione 100% elettrica arriverà a listino nel 2020 con prezzi da definire e affiancherà un’altra edizione green del Ducato, la Natural Power alimentata a metano.