Economia italica ancora debole, ma meglio sul fronte lavoro

Gli ultimi anni per l’economia del nostro paese sono stati veramente duri: non siamo riusciti a rispettare i rigidi vincoli europei, non siamo a far crescere domanda e consumi, né a creare un’occupazione capace anche lontanamente di competere col resto della zona euro. Per fortuna da pochi giorni abbiamo scongiurato l’inizio della procedura di infrazione da parte dell’Europa, ma nl complesso la nostra economia resta ancora molto, troppo debole. “L’indicatore anticipatore conferma uno scenario a breve termine caratterizzato dalla debolezza dei livelli produttivi”, rileva infatti l’Istat nella nota mensile relativa a giugno. Se l’economia italiana appare, ribadisce l’Istituto, “caratterizzata dal proseguimento della fase di debolezza dei ritmi produttivi” tuttavia a questa dinamica si associano “miglioramenti sul mercato del lavoro e del potere d’acquisto delle famiglie”. Sul fronte occupazionale, le dinamiche sono variegate. “A fronte di una diminuzione delle attese sull’occupazione per la manifattura e le costruzioni si è registrato un miglioramento di quelle nei servizi di mercato e nel commercio al dettaglio”, dicono gli statistici. Più in generale, anche i segnali di ripresa dell’economia internazionale appaiono episodici e nel complesso i dati hanno segnalato tendenze meno positive rispetto alle attese, sia nei paesi emergenti sia in quelli avanzati.