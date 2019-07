Amazon fa pagare con il conto corrente

Ad onor del vero, per i clienti di altri paesi del mondo non è certo una novità, ma per gli italiani questa lo è...

Ad onor del vero, per i clienti di altri paesi del mondo non è certo una novità, ma per gli italiani questa lo è eccome, e non è certo una novità da poco: per chi non sopporta di dover inserire ed usare costantemente la carta di credito per i propri acquisti online, Amazon ora ha riservato una piacevolissima sorpresa.

Lo store italiano di Amazon offre infatti da queste un’opzione in più per chi desidera pagare direttamente con addebito sul conto corrente: è quanto si legge nelle pagine dell’assistenza clienti.

La pagina del sito dedicata all’assistenza clienti spiega come selezionare questa nuova modalità: una volta inserito l’indirizzo di spedizione, basta cliccare su “Aggiungi un conto corrente” nella sezione “Altri metodi di pagamento”, compilando i dati del proprio conto bancario – nello specifico si richiedono BIC (codice Swift), IBAN, e nome e cognome del titolare del conto corrente.

Per l’operazione, Amazon utilizzerà il sistema SEPA (Single Euro Payments Area), un progetto per l’unificazione dei pagamenti senza l’utilizzo di contanti all’interno della zona euro.

Per il momento però bisogna ricordare due cose; la prima è che l’addebito sul conto avverrà solamente al momento della spedizione dei prodotti acquistati mentre, in secondo luogo, al momento non tutti i prodotti venduti possono supportare questa nuova forma di pagamenti.