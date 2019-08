Capital One, l’hackeraggio potrebbe aver coinvolto anche dati italiani?

Ognuno di noi deve stare sempre molto attento a tentativi di pishing e di hackeraggio: i nostri dati sensibili, soprattutto quelli finanziari, rischiano continuamente...

Ognuno di noi deve stare sempre molto attento a tentativi di pishing e di hackeraggio: i nostri dati sensibili, soprattutto quelli finanziari, rischiano continuamente di finire nelle mani di malintenzionati.

Fondamentale quindi cambiare spesso password e proteggere i propri device, ma che succede se i nostri dati vengono sottratti da terzi, che li detengono per svariati motivi?

Proprio in questi giorni sta facendo il giro del mondo l’hackeraggio subito da Capital One Financial Corporation, società statunitense che emette carte di credito.

Capital One ha spiegato di aver identificato l’hackeraggio lo scorso 19 luglio e ha stimato un danno compreso tra 100 milioni e 150 milioni di dollari nel 2019 collegato alla notifica ai clienti, al monitoraggio del credito e al supporto legale. Il furto informatico ha riguardato circa 100 milioni di individui negli Stati Uniti e 6 milioni in Canada.

Lunedì 29 luglio gli agenti federali statunitensi hanno preso in custodia Paige Thompson, ingegnere informatico di Seattle impiegata come contractor. Per portare a termine il suo attacco la Thompson aveva individuato e sfruttato una vulnerabilità del Framework di sicurezza di Capital One causato da una configurazione errata nel firewall.

Intanto, in queste ore, si è saputo che l’attacco potrebbe avere delle ripercussioni anche in Italia. Unicredit infatti ha annunciato di aver avviato un’indagine per tutelarsi e capire se tra i 100 milioni di utenti coinvolti ci potrebbero essere anche i propri.

Le prime relazioni parlano comunque di un attacco che avrebbe colpito solo i dati personali degli utenti (come nomi ed indirizzi), e non quelli delle carte di credito che fortunatamente sarebbero rimaste al riparo dal problema.