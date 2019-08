Foxconn realizza Alexa sfruttando minorenni cinesi

Negli ultimi anni Amazon è stata spesso al centro della cronaca: la piattaforma di e-commerce più famosa al mondo dà infatti lavoro a centinaia...

Negli ultimi anni Amazon è stata spesso al centro della cronaca: la piattaforma di e-commerce più famosa al mondo dà infatti lavoro a centinaia di migliaia di persone nel mondo, ma è stata anche accusata di sfruttarle e di non dargli tutti i diritti che gli spetterebbero.

Accuse che ora si fanno ancora più pesanti, perché vedono protagonisti addirittura dei minorenni: sarebbero infatti centinaia gli studenti cinesi tra i 16 e i 18 anni sfruttati da Amazon in Cina.

A rivelarlo è il The Guardian, che ha ricevuto e diffuso alcuni documenti trapelati dai fornitori di Amazon e ha raccolto alcune testimonianze dei giovani lavoratori. L’inchiesta è stata portata avanti da China Labor Watch, un’associazione cinese che si occupa di diritti dei lavoratori.

Nello specifico, Foxconn, il più grande produttore di dispositivi elettronici al mondo a partire dagli iPhone, ha costretto centinaia di studenti a lavorare oltre l’orario di lavoro e di notte per la produzione dei dispositivi Alexa, gli assistenti vocali di Amazon, in uno dei suoi stabilimenti in Cina.

Stando alle leggi cinesi, alle aziende è permesso di impiegare studenti di età pari o superiore a 16 anni, ma non è consentito impiegare la loro forza lavoro oltre gli orari stabiliti, né tanto meno nelle ore notturne, ed invece questo sarebbe accaduto eccome, e non certo sporadicamente.

Alcuni degli studenti sentiti da China Labor Watch hanno raccontato che l’orario di lavoro era spesso di 10 ore al giorno per sei giorni alla settimana; quando provavano a chiedere ai loro professori di lavorare di meno venivano minacciati di perdere lo stage, con conseguenze sui loro voti scolastici.