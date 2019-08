Nasa, nel futuro le navicelle saranno spinte ad acqua

Ogni volta che ci fermiamo ad una pompa a far rifornimento ad auto e moto sogniamo quel giorno in cui non ci sarà più...

Ogni volta che ci fermiamo ad una pompa a far rifornimento ad auto e moto sogniamo quel giorno in cui non ci sarà più bisogno dei combustibili fossili. Ad oggi i progressi fatti dalla scienza sono tanti, ed infatti molti dei veicoli presenti sulle nostre strade sono già alimentati con motore elettrico, ma se un giorno la propulsione potesse essere addirittura ad acqua? Un giorno neanche troppo lontano, se si considera che la Nasa sta già sperimentando concretamente questa soluzione. Nello specifico, la NASA ha compiuto un affascinante esperimento con due piccoli veicoli spaziali (chiamati CubeSat) alimentati ad acqua, dove uno dei due ha impartito l’ordine all’altro di attivare il propulsore e avvicinarsi. Dopo aver stabilito un collegamento radio, un CubeSat si è avvicinato all’altro utilizzando solamente il vapore (l’acqua viene trasformata in vapore, che viene utilizzato a sua volta per spingere il piccolo veicolo spaziale). I due piccoli velivoli spaziali non vengono infatti comandati da un pilota, ma quest’ultimo deve semplicemente iniziare la sequenza di volo ed il veicolo spaziale si occupa poi il resto. Obiettivo del programma è quello di creare dei veicoli spaziali autonomi. “Dimostrazioni come questa aiuteranno a far progredire le tecnologie che consentiranno un uso più ampio e più esteso di piccoli veicoli spaziali dentro e fuori l’orbita terrestre”, ha dichiarato Roger Hunter, responsabile del programma, in un breve comunicato stampa.