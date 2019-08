Elon Musk sta pensando di bombardare Marte

Elon Musk è un po’ come Donald Trump, ma per fortuna senza operare nella politica: il ricco magnate russo è infatti imprevedibile e ha...

Se creare tunnel sotterranei per collegare le città con treni iper-veloci o organizzare il turismo di massa sulla luna sembravano idee bizzarre, aspettate di sentire la sua ultima trovata.

L’imprenditore di Tesla e Space X ha infatti lanciato l’idea di bombardare Marte con testate nucleari per renderlo abitabile.

Nello specifico, l’idea di Musk è quella di bombardare il pianeta rosso con una o più testate nucleare per riuscire a sciogliere le calotte polari così da liberare anidride carbonica nell’aria. La speranza è far creare un effetto serra in miniatura così da far aumentare le temperature e rendere tale mondo leggermente più vivibile per le eventuali colonie umane.

Nel 2015 mr. Tesla aveva già esposto la teoria delle bombe a idrogeno davanti alle telecamere di The Late Show With Stephen Colbert, cosa che gli era valsa la definizione di ‘cattivo’ da fumetti da parte del conduttore della trasmissione americana.

Un’idea che però potrebbe essere realizzabile solo tra qualche decennio, soprattutto se si considera il suo costo esorbitante.

Per il momento Musk si sta limitando a progettare vari prototipi per quello che dovrebbe essere il razzo, denominato per ora Starship, che potrebbe trasportare esseri umani in futuro su Marte.