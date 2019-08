Sempre più accesa la “guerra” tra Powell e Trump

Donald Trump vede nemici in ogni dove, e lo ha dimostrato ampiamente negli anni del suo governo, facendosi terra bruciata intorno e creando non...

Donald Trump vede nemici in ogni dove, e lo ha dimostrato ampiamente negli anni del suo governo, facendosi terra bruciata intorno e creando non pochi dissapori anche a livello internazionale.

Ma al momento il suo nemico numero uno è lui, Jerome Powell, governatore della Fed.

Il perché è presto detto: Powell non si piega al volere del presidente che chiede un taglio dei tassi da ormai molti mesi.

Powell, nel suo discorso introduttivo al simposio di Jackson Hole, si è molto dilungato sui fattori che creano incertezza e rendono difficile disegnare una politica monetaria utile in questa fase, ma ha finito ancora una volta per deludere Casa Bianca e mercati. L’istituto centrale statunitense si è infatti limitato a dire che agirà “in modo appropriato” per sostenere il mantenimento dell’espansione economica del Paese.

La sfida “è fare tutto ciò che la politica monetaria può fare per sostenere l’espansione in modo che i benefici di un forte mercato del lavoro si estendano maggiormente a quanti sono rimasti indietro e che l’inflazione si attesti stabilmente attorno al 2%”.

“Chi è il più grande nostro nemico, Powell o Xi”, ha quindi dichiarato Trump riferendosi al premier cinese Xi Jinping.

Il Tycon ha quindi ribadito la sua accusa alla Fed di “non aver fatto nulla” e anticipando che si vedrà costretto a prendere provvedimenti: “E’ incredibile che i membri della Banca centrale possano parlare senza sapere o chiedere quello che sto facendo, cosa che verrà annunciata a breve. Abbiamo un dollaro molto forte e una Fed molto debole”.