5G, in Corea ci sono già un milione di abbonati

In Italia, in alcuni dei più grandi centri urbani, sono iniziate le prime sperimentazioni per il 5G, la nuova tecnologia super veloce che, assicurano gli esperti, cambierà irrimediabilmente il nostro modo di approcciarci alla rete. Certo ci vorrà ancora tempo, dato che i dispositivi che la supportano sono ancora pochissimi, senza contare tutto il tempo che ci vorrà per istallare le torri e le reti che permetteranno di portare concretamente questo nuovo standard nelle nostre case. Ma c’è un paese dove non solo il 5G è già realtà, ma è anzi diffusissimo: la Corea. Sk Telecom, uno dei principali operatori telefonici del Paese, ha infatti annunciato di essere la prima compagnia al mondo ad avere superato il milione di abbonati ai servizi delle reti di quinta generazione. In soli 140 giorni dal lancio del primo smartphone abilitato alle connessioni 5G, il gruppo ha raggiunto un milione di abbonati, pari al 3,5% del suo bacino di clienti, pari a 28 milioni di unità. L’azienda ha sottolineato come il tasso di avanzamento dell’adozione dei servizi 5G sta marciando a un ritmo due volte superiore rispetto al lancio dei servizi 4G. L’aspettativa del gruppo coreano è inoltre di un ulteriore incremento della sottoscrizione di contratti 5G anche sulla scia dei nuovi modelli di smartphone che l’azienda potrà offrire in tandem con Samsung. In parallelo, senza contare che sta studiando nuovi servizi industriali con altri partner.