Tesla, colonnine di ricarica sempre più performanti

Il mercato delle auto elettriche è in continua espansione ma, allo stesso tempo, non cresce quanto previsto. Il perché è da attribuire a una...

Il mercato delle auto elettriche è in continua espansione ma, allo stesso tempo, non cresce quanto previsto.

Il perché è da attribuire a una molteplicità di fattori: in primis la diffidenza verso una tecnologia ancora relativamente nuova, ma anche i prezzi ben al di sopra di quelli di mercato delle auto diesel e delle ibride, e la difficoltà di trovare colonnine elettriche di ricarica.

Proprio su quest’ultimo fronte negli ultimi mesi si è intervenuto massivamente, istallando migliaia di nuove colonnine in giro per il mondo, ma Tesla ha deciso di fare un regalo in più ai suoi utenti: potenziarle per una ricarica ancora più veloce.

Le stazioni Supercharger V3 disponibili negli Usa permettono la ricarica delle nuove Tesla Model 3 alla potenza di 250 kW e a 200 kW per i più recenti veicoli delle serie Model S e X, ma Tesla ha anche recentemente annunciato un aumento della potenza per le colonnine Supercharger V2 presenti sul territorio europeo.

In pratica, grazie a 30 kW in più di potenza rispetto ai precedenti 120 kW, i Supercharger permetteranno una notevole riduzione dei tempi di rifornimento delle vetture della Casa Californiana.

A partire dai primi di settembre, quindi, anche tutte le 20 stazioni italiane, che in totale dispongono di 250 prese di ricarica, saranno in grado di offrire rifornimenti più veloci.