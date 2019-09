Elliott, sostanzioso investimento di oltre 3 miliardi in AT&T

Per i pochi che non lo conoscessero, Elliott è una società statunitense di gestione degli investimenti fondata nel 1977 a New York da Paul Elliott Singer ed è considerato il...

Per i pochi che non lo conoscessero, Elliott è una società statunitense di gestione degli investimenti fondata nel 1977 a New York da Paul Elliott Singer ed è considerato il più grande fondo di investimento attivista al mondo.

Un fondo che ha una strategia ben precisa e ben pochi scrupoli nel conseguire i propri obiettivi. Ed in fatto di obiettivi, se ne è appena prefissato uno nuovo: Elliott ha infatti preso di mira con la sua più grande campagna di sempre il marchio della Corporate America AT&T, nella sua nuova forma di colosso multimediale.

In pratica, il fondo ha acquisito una quota di poco superiore all’1% nel capitale del colosso americano delle tlc AT&T per un controvalore di 3,2 miliardi di dollari.

Il nuovo piano prevede di creare nuovo valore per il titolo ed include la cessione di una serie di segmenti considerati ‘non core’ come DirecTV e prende in considerazione anche la vendita di asset più rilevanti come le attività wireless in Messico.

Questo il comunicato dell’investitore a stelle e strisce: “Elliott crede che attraverso iniziative facilmente realizzabili – maggiore attenzione strategica, migliore efficienza operativa, una struttura formale di allocazione del capitale, e una maggiore leadership e supervisione – AT&T possa raggiungere i 60 dollari per azione di valore entro la fine del 2021”.