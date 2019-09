Istat, ecco quali sono le città più care dello stivale

Nonostante non siamo più ufficialmente in recessione, la situazione economica dell’Italia non è certo delle più rosee, con la disoccupazione, in primis quella giovanile,...

Nonostante non siamo più ufficialmente in recessione, la situazione economica dell’Italia non è certo delle più rosee, con la disoccupazione, in primis quella giovanile, sempre troppo alta, e un numero considerevole di famiglie che stenta ad arrivare a fine mese.

Colpa della disoccupazione, ma anche di stipendi troppo bassi e che fin troppo lentamente si adattano al reale costo della vita, costo che come sappiamo varia anche considerevolmente di anno in anno e di regione in regione.

Proprio nelle scorse ore sono stati resi noti dall’Istat i dati dell’inflazione delle regioni e dei capoluoghi di regione e comuni con più di 150 mila abitanti, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città e delle regioni più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita.

Andando a vedere la classifica e paragonandola a quella dello scorso anno, stavolta non si conferma Bolzano ma balza in testa Modena che, pur non avendo l’inflazione più alta, +1,1% (il record appartiene ancora una volta a Bari: +1,3%), ha la maggior spesa aggiuntiva, equivalente, per una famiglia tipo, a 307 euro su base annua.

Al secondo posto Bolzano, dove il rialzo dei prezzi dell’1% determina un aggravio annuo di spesa, per una famiglia media, pari a 301 euro, terza Bari, dove l’inflazione a +1,3%, il primato di agosto, comporta una spesa supplementare pari a 270 euro.

Più in generale, l’inflazione nel Meridione doppia quella dell’Italia settentrionale. Il Sud infatti accelera, con il tasso che passa dallo 0,6% di luglio allo 0,8%, mentre nel Nord la crescita è stabile e pari al livello nazionale (+0,4%). Nelle Isole il tasso resta allo 0,5%; invece il Centro è ancora al di sotto della media, sebbene in leggera risalita (da +0,1% a +0,3%).

I capoluoghi che registrano una flessione, seppur lieve, sono Bologna e Ravenna (-0,3% per entrambe), Trento (-0,2%) e Ancona (-0,1%) .

La regione con meno rincari è la Sardegna, dove il rialzo dello 0,1% si traduce in una maggior spesa annua di 20 euro. Marche e Umbria in seconda posizione, con una variazione dei prezzi pari a 22 euro per entrambe.