Coldiretti, gli italiani si riscoprono amanti della carne

Negli ultimi anni le varie associazioni di settore ci avevano raccontato di come gli italiani si stessero avvicinando sempre più al mondo vegetariano e vegano.

Una scelta etica, in molti casi, ma anche economica ed ecosostenibile, per cercare di salvaguardare, nel proprio piccolo, il mondo e la propria fauna.

Si è quindi registrato un aumento dei prodotti pensati appunto per chi non mangia carne, ma a quanto pare negli ultimi mesi c’è stata una netta inversione di rotta.

La Coldiretti – sulla base dei dati Ac Nielsen relativi al 2018 – segnala infatti il crollo del consumo dei prodotti a base vegetale sostitutivi della carne con una flessione degli acquisti del 9% per tofu e seitan e del 41% per i wurstel vegetali.

Vola, invece, la domanda per la carne vera che raggiunge il picco del +13% per quella confezionata, tra i banchi della grande distribuzione.

Il consumo pro capite di carne, dice la Coldiretti, “è stimato in Italia in circa 79 chili, e resta ben al di sotto dei livelli di altri paesi europei come Spagna (100 chili), Germania o Francia (86 chili)”. Gli Italiani privilegiano qualità e sostenibilità dell’allevamento e il 45% sceglie carne proveniente da allevamenti nazionali, il 29% sceglie quelle locali e il 20% quelle a marchio DOP, IGP o con altre certificazioni di origine.

“Gli italiani – sottolinea ancora la Coldiretti – hanno riscoperto il valore della carne e smascherato l’inganno di utilizzare nomi come burger, fettina, bistecca o simili per vendere prodotti a base vegetale che non ne hanno nulla a che fare. Lo testimonia – prosegue Coldiretti – la nuova attenzione al contributo indispensabile delle proteine di origine animale nonostante le fake news, gli allarmismi infondati, le provocazioni e le campagne diffamatorie”.