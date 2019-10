Fitch, l’Italia è a crescita zero

Se i dati degli ultimi mesi non erano positivissimi, complice anche la congiuntura economica negativa che sta attanagliando tutta Europa, allo stesso tempo non...

Se i dati degli ultimi mesi non erano positivissimi, complice anche la congiuntura economica negativa che sta attanagliando tutta Europa, allo stesso tempo non ci si aspettava questa doccia fredda: non solo lo stivale non cresce abbastanza, ma a quanto pare non cresce del tutto.

Fitch taglia infatti ancora una volta le sue previsioni di crescita per l’Italia. Nel 2019 il prodotto interno (pil) del nostro Paese resterà fermo, a fronte della precedente previsione di una crescita dello 0,1%.

Tagliate da un +0,5% a un +0,4% anche le stime sul 2020 mentre nel 2021 l’agenzia di rating ipotizza un aumento del pil dello 0,6%.

L’agenzia di rating ha inoltre ricordato come le attuali valutazioni delle condizioni di investimento siano ancora decisamente negative. L’apporto positivo del settore servizi continuerà ad essere oscurato dal progressivo indebolimento del “contesto esterno” e dalle incertezze di matrice politica.

Ma a rallentare sarà comunque l’intera economia mondiale. La crescita economica globale rallenterà nel 2020 ai minimi degli ultimi otto anni. Il pil del mondo dovrebbe crescere del 2,6% nel 2019 e del 2,5% nel 2020 rispetto al +3,2% del 2018. Si tratta della crescita più lenta dal 2012, da quando la crisi dell’euro era al suo picco.