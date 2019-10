Fincantieri procederà a massicce assunzioni nei prossimi due anni

L’economia ha bisogno di ripartire in modo concreto e massiccio, e l’unica strada percorribile è quella degli investimenti, continuando a combattere la disoccupazione che...

Un contributo importante può essere naturalmente dato anche dai grandi colossi, che gestiscono una vasta forza lavoro che può essere ampliata ulteriormente, per portare profitto all’azienda stessa ma anche respiro a centinaia di famiglie italiane.

Un ampio piano di assunzioni è nei progetti a breve termine di Fincantieri: il gigante della cantieristica navale ha infatti bisogno di 1.800 nuovi dipendenti da impiegare nella filiera della navalmeccanica e, per scovare i migliori talenti e le migliori professionalità in questo settore così particolare, sta organizzando un recruiting day che si terrà a fine novembre.

La notizia è stata resa nota durante una conferenza stampa organizzata all’interno degli spazi che ospitano il Comune di Monfalcone in Barcolana e alla quale hanno preso parte Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Anna Maria Cisint, sindaco di Monfalcone, e Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri.

Le istituzioni si occuperanno di fornire il supporto necessario alla formazione di queste nuove figure professionali.

Bono in particolare ci ha tenuto a sottolineare che «se una persona entra in una azienda e pensa che dovrà fare il saldatore a vita, è difficile, ma se entra come saldatore per un certo periodo poi l’azienda lo fa crescere, allora sarà diverso».

Invece, l’a.d. del Gruppo triestino si è soffermato sui salari: «Paghiamo attualmente l’operaio medio già più del 20% della media nazionale dei metalmeccanici».