Mario Draghi dice addio alla BCE

Ormai il tempo è scaduto: oggi sarà l’ultimo giorno di Mario Draghi come governatore della Banca Centrale Europea.

Nel corso della giornata Draghi, presiederà infatti la sua ultima riunione di politica monetaria dopo un mandato durato otto anni, mentre la tedesca Isabel Schnabel dovrebbe essere designata per la sostituzione di Sabine Lautenschläger nel consiglio della BCE.

Una riunione che per molti sarà solo simbolica, ma tanti non escludono neppure un colpo di coda finale, un ultimo “regalo” di questo “generoso” governatore, nonostante nelle scorse settimane una parte del consiglio abbia già espresso pubblicamente la propria contrarietà al piano di stimoli varato a settembre.

Nello specifico, secondo Maud Minuit, Head of Fixed Income & Cross Asset di La Française, molte delle misure già annunciate durante la conferenza stampa di settembre saranno implementate nelle prossime settimane.

“Draghi probabilmente tornerà sul tema dei dissensi fra i vari membri della Bce, dopo che alcuni avevano espresso pubblicamente il proprio scetticismo sul nuovo programma di acquisto di bond e sugli obiettivi per l’inflazione. I dissenzienti, infatti, suggeriscono di prendere in considerazione obiettivi diversi da quelli legati all’inflazione o di definire una forchetta per i target di inflazione della Bce”, continua Minuit che conclude. “In definitiva, ci attendiamo che Draghi si comporterà da colomba fino alla fine del proprio mandato”.

Al momento, l’unica cosa certa è che, nel bene e nel male, Mario Draghi ha lasciato davvero il segno nella storia dell’Eurozona, delle sue istituzioni, dell’Europa e dei suoi cittadini.