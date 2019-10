Bio On accusata di manipolazione di mercato

Tutto è partito da un dossier, che per la stessa azienda era un clamoroso falso costruito su dati inesatti, ma è riuscito ad alzare...

Tutto è partito da un dossier, che per la stessa azienda era un clamoroso falso costruito su dati inesatti, ma è riuscito ad alzare u polverone tale da coinvolgere la legge e portare i dirigenti nientemeno che in carcere.

La Procura di Bologna, attraverso l’operazione denominata “Plastic Bubble”, ha infatti confermato in pieno la denuncia partita lo scorso 24 luglio dal fondo americano Quintessential, che ha dato il via alle indagini: Bion On ha messo in piedi un’enorme montatura per arrivare al miliardo di capitalizzazione, frutto di false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato.

Tre manager sono quindi finiti nei guai, con l’accusa di falso in bilancio e manipolazione del mercato, nove sono indagati fra amministratori, sindaci, direttore finanziario e revisore, decine le perquisizioni in Emilia Romagna, Lazio e Lombardia e beni per 150 milioni di euro sotto sequestro.

Ai domiciliari è finito Marco Astorri, presidente e fondatore, mentre per Guy Cicognani, socio e vice presidente del cda, e Gianfranco Capodaglio, presidente del Collegio sindacale, sono scattati interdittiva e divieto di esercitare ruoli direttivi di persone giuridica.

Gli investigatori hanno scoperto, tra le altre cose, che la capacità produttiva di bio-polimeri dell’impianto di Castel San Pietro veniva rappresentata come di mille tonnellate l’anno, quando in realtà dall’inizio del 2019 ad oggi si attestava sulle 19 tonnellate.

Inoltre è stato rilevato come gran parte dei ricavi iscritti nei bilanci della società dal 2015 al 2018 fosse non veritiera, con riguardo alle tempistiche e modalità di realizzazione, mentre parte dei ricavi generati da cessioni di licenze nei confronti di due joint venture contabilizzate nel 2018, sarebbe frutto di operazioni fittizie.