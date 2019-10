Aziende faticano sempre più anche per colpa dei ritardi nei pagamenti

Stare a gallo in mercati sempre più competitivi, in una situazione di instabilità economica e finanziaria perdurante ormai da troppi anni, non è certo...

Stare a gallo in mercati sempre più competitivi, in una situazione di instabilità economica e finanziaria perdurante ormai da troppi anni, non è certo facile per nessuno, sia per le piccole e medie aziende, sia per le realtà più grandi. È difficile riuscire a trovare una domanda abbastanza elevata da coprire i costi di produzione e garantire un minimo di margine di guadagno, ed anche quando questo avviene, si frappongono i ritardi nei pagamenti. E negli ultimi anni la situazione sta peggiorando sempre più: continua a cresce, a settembre, il numero di imprese che paga i propri fornitori con più di 30 giorni di ritardo. E anche nei territori solitamente trainanti dell’economia italiana cresce l’insofferenza per la situazione debole e la richiesta di risposte concrete dal governo. A dirlo lo Studio Pagamenti di Cribis, secondo cui il numero di imprese che salda i propri pagamenti con più di 30 giorni di ritardo è cresciuto con variazioni più elevate in Valle d’Aosta (+2,7 punti percentuali), Calabria (+1,9 punti percentuali) e Sardegna (+0,9 punti percentuali). Sempre in settembre si nota un incremento dei pagamenti con ritardi superiori ai 30 giorni anche in Sicilia, Basilicata e Veneto (+0,5%), dove il 7,2% delle imprese adempie ai propri obblighi economici verso i fornitori oltre un mese dopo la scadenza pattuita. “È invece in controtendenza -evidenzia l’ad di Cribis, Marco Preti – il dato di Abruzzo (-1,6 punti percentuali), Molise (-1,1 punti percentuali) e Liguria (-0,9 punti percentuali), dove le imprese che pagano con ritardi superiori al mese sono diminuite molto più che in Puglia e Marche (-0,3 punti percentuali ciascuna)”. Sostanzialmente invariata, continua Preti, “è invece la situazione riscontrata in Umbria, Trentino Alto Adige e Marche (appena -0,1 punti percentuali)”. Preti segnala quindi che “complessivamente, il Nord-Est si conferma l’area più affidabile con il 42,9% dei pagamenti regolari, mentre le imprese meridionali mostrano un comportamento più problematico con solo il 21,9% di aziende puntuali”. In Italia, chiarisce Cribis, le imprese che saldano i propri pagamenti con ritardi superiori ai 30 giorni sono l’11,5% (era l’11,3% nel settembre 2018), mentre sono più di un terzo (34,9%) quelle che rispettano i termini pattuiti, seppure in diminuzione rispetto a settembre dello scorso anno (36,3).