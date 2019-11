Black Friday, cresce l’interesse anche degli acquirenti italiani

Coloro che amano lo shopping online, hanno già cominciato il conto alla rovescia: manca infatti sempre meno al Black Friday 2019, l’evento che più...

Coloro che amano lo shopping online, hanno già cominciato il conto alla rovescia: manca infatti sempre meno al Black Friday 2019, l’evento che più di tutti negli ultimi anni è riuscito a diventare un vero e proprio punto di riferimento dello shopping pre-natalizio.

All’inizio fenomeno prettamente americano, gradualmente, soprattutto grazie agli acquisti fatti online, è diventato un must anche in Europa e quindi nel nostro paese.

Le date esatte? Inizierà il 25 novembre e si concluderà il 2 dicembre, con possibili variazioni a seconda dei negozi.

In pratica, come lo scorso anno, il Black Friday si unirà al Cyber Monday proponendo la cosiddetta Cyber Week, ovvero un’intera settimana di sconti e offerte.

Idealo – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa – nell’attesa ha deciso di rilasciare alcuni dati svelando, ad esempio, che nel corso dell’appuntamento 2018 le ricerche online sono aumentate del +47,6% rispetto alle quattro settimane prima. Paragonando, invece, il Black Friday 2018 con l’edizione precedente, idealo ha rilevato un aumento delle intenzioni di acquisto del +18,4%. Tra le categorie più cercate smartphone, televisori, sneakers e asciugatrici. Google Home Mini è stato il prodotto più desiderato in assoluto.

Tra le regioni italiane i cui cittadini hanno mostrato un aumento di interesse, idealo ha rilevato il Trentino Alto-Adige (+68,4%), l’Umbria (+57,8%), il Piemonte (+55,1%), il Veneto (+54,7%), la Lombardia (+51,9%) e la Toscana (+51,9%).

Per quanto riguarda le attese per il 2019, gli utenti dovrebbero tendere a cercare prodotti in offerta con uno sconto medio che va dal 12,5% e il 20% su categorie come smartwatch, aspirapolvere e obiettivi fotografici.