La Bei dice basta ai finanziamenti ai combustibili fossili

Da tempo ormai l’Europa intera sta puntando il tutto per tutto sulle energie green, quelle cioè più ecosostenibili e che meno impattano sull’ambiente.

Una strada già ampiamente seguita è quella degli incentivi e degli sgravi fiscali per chi investe in questo settore, ma ora si è deciso di battere anche una strada parallela.

«A partire dalla fine del 2021 la BEI non finanzierà più alcun progetto riguardante la produzione di energia da combustibili fossili»: così si legge sul sito della Banca Europea per gli investimenti. Ed ancora: «In futuro, i finanziamenti saranno finalizzati ad accelerare l’innovazione nel settore dell’energia pulita, dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili. Nel decennio 2021-2030, i finanziamenti del Gruppo BEI mobiliteranno 1 000 miliardi di euro di investimenti sostenibili nei settori dell’ambiente e dell’azione per il clima. A partire dalla fine del 2020, tutte le attività di finanziamento del Gruppo BEI saranno perfettamente in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi».

La Commissione europea “sostiene la nuova politica di prestiti energetici della Banca europea per gli investimenti (Bei), che aiuterà la Banca a raggiungere il pieno allineamento con l’accordo di Parigi. La Commissione ha votato a favore della proposta e ritiene che la transizione verso l’energia pulita debba essere graduale, socialmente equa, basata su una vasta gamma di fonti e tecnologie energetiche e, condotta in modo tale da non lasciare indietro alcuna regione”, si legge in una dichiarazione dell’Esecutivo comunitario.

La novità è stata salutata favorevolmente anche dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. “Accogliamo con soddisfazione l’approvazione da parte della Bei della nuova politica dell’Energia – ha detto il ministro italiano – che testimonia l’ambizione dell’Europa nel perseguire la lotta ai cambiamenti climatici, accelerando la fuoriuscita dalle fonti fossili nella produzione di energia”.