Alitalia, non c’è speranza senza l’intervento statale?

Il termine per la presentazione delle offerte finali e vincolanti da parte della cordata per il salvataggio della nostra ex compagnia aerea di bandiera è stato inesorabilmente spostato sempre più in avanti, e solo i ciechi non avevano capito l’andazzo: fin dall’inizio c’erano ben poche possibilità di riuscita.

Ed infatti ad oggi non solo la soluzione non è stata trovata, ma solo ora il governo sembra essersene reso conto, comprendendo che probabilmente l’unica soluzione sta in un intervento deciso dello stato: un ennesimo salvataggio coi soldi pubblici insomma.

“Tornare all’Iri? Se serve, assolutamente sì”, ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel corso di un’audizione in Senato. “Siamo pronti a farlo in un momento in cui è necessario proteggere le nostre imprese e la produzione industriale del Paese”, ha spiegato.

«Al momento una soluzione di mercato non c’è», ha detto alzando bandiera bianca.

«Non è una proroga al consorzio che si stava costruendo – ha chiarito il ministro durante l’audizione in commissione industria al Senato – perché quella strada lì non c’è più».

L’Iri, l’Istituto per la ricostruzione industriale, ricordiamo che dal 1933 al 2002 è stato il simbolo dell’interventismo pubblico nell’economia.

Dal canto suo il premier Giuseppe Conte ha dichiarato: «In questo momento non abbiamo una soluzione di mercato a portata di mano. Rimane l’offerta di Fs e Delta. Vediamo se si confermerà l’interesse di Lufthansa. In questo momento è chiaro che non abbiamo una soluzione di mercato a portata di mano. In realtà questa resta la soluzione preferita dal Governo». Tuttavia «valutiamo e stiamo valutando proprio in queste ore delle alternative».