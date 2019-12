Banche, ecco quanto l’Italia ha già sborsato per salvarle

Negli ultimi anni il settore bancario non ha certo vissuto il suo periodo migliore e sono stati tantissimi gli istituti che hanno dovuto affrontare...

Negli ultimi anni il settore bancario non ha certo vissuto il suo periodo migliore e sono stati tantissimi gli istituti che hanno dovuto affrontare momenti veramente bui, col rischio concreto di fallire.

Fallimenti scongiurati grazie a piani di ristrutturazione fatti di lacrime e sangue, ma spesso e volentieri grazie anche agli aiuti statali, che sono stati tanto sostanziosi quanto decisivi.

Ma quanto effettivamente ha sborsato l’Italia negli ultimi anni solo per salvare i principali istituti nazionali dal fallimento?

Secondo quanto rilevato da una ricostruzione dell’Osservatorio dell’Università Cattolica di Milano, solo negli ultimi 4 anni lo Stato italiano, in termini di liquidità, ha speso oltre 10 miliardi di euro per i salvataggi bancari, che potrebbero ulteriormente lievitare a oltre 15-20 miliardi di euro.

L’era dei salvataggi è iniziata in Italia nel novembre 2015 quando vennero messe in risoluzione 4 piccole banche (Carichieti, CariFerrara, Banca Marche e Banca Etruria). Poi nel 2013 è la volta del Monte dei Paschi di Siena finito nella bufera per i bilanci ritoccati per coprire i costi dell’operazione Antonveneta.

In seguito, il governo Gentiloni è costretto a correre in salvataggio di Monte de Paschi con 5,4 miliardi (di cui 1,5 miliardi di rimborso agli obbligazionisti). Il Tesoro, dopo la ricapitalizzazione eseguita a luglio 2017, è ora l’azionista di maggioranza del Monte con quasi il 70%.

Ma l’operazione più importante, in termini di contributo dello Stato, è stata quella che ha riguardato la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, acquisite a giugno del 2017 dal Gruppo Intesa Sanpaolo dopo la liquidazione coatta amministrativa. Lo Stato ha sborsato una cifra pari a circa 4,8 miliardi di euro, destinati a soddisfare il fabbisogno di capitale, nonché la ristrutturazione aziendale. A questi vanno aggiunti circa 400 milioni di garanzie, a fronte di un capitale garantito di 12,4 miliardi.