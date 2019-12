Goldman Sachs si impegna a fare investimenti sempre più ecosostenibili

Negli ultimi anni sono tanti i colossi, operanti nei più svariati settori, che stanno avendo una svolta green, cercando di limitare l’impatto che il...

Ed è di queste ore la notizia secondo cui la banca d’investimento Goldman Sachs ha annunciato che non finanzierà più società che si occupano dell’estrazione e della ricerca di petrolio nel mar Glaciale Artico e che non investirà in miniere di carbone per la produzione di energia elettrica, da nessuna parte nel mondo.

La banca americana ha messo nero su bianco l’impegno e nel prossimo decennio ha posto un generico obiettivo di 750 miliardi di finanza a servizio della transizione climatica e della crescita inclusiva, riporta Bloomberg.

In un comunicato Goldman Sachs ha «riconosciuto» il consenso della comunità scientifica sulle cause della crisi climatica e ha detto che si impegnerà per aiutare i propri clienti a valutare l’impatto ambientale degli investimenti.

Il Rainforest Action Network e il Sierra Club, riporta l’agenzia Usa, hanno accolto positivamente la mossa sottolineando che fa di Goldman la più all’avanguardia delle sei grandi banche americane, sebbene ancora dietro a colossi europei come il Crédit Agricole e Bnp Paribas.