In Lombardia continua a crescere il mercato immobiliare

Negli ultimi anni, ed in special modo a seguito della tremenda crisi che ha travolto l’Europa dal 2008, il mercato immobiliare ha vissuto dei momenti terribili, ed il mattone ha smesso addirittura di rappresentare un investimento appetibile.

Case in vendita ed in affitto hanno subito una enorme svalutazione, almeno fino a pochi mesi fa, quando finalmente il trend sembra essersi finalmente re-invertito, anche se in molti casi si è ben lontani dai livelli pre crisi.

Per fortuna gli ultimi dati continuano ad essere positivi e lasciano ben sperare per il prossimo futuro, se si guarda a realtà in fermento come quella della Lombardia.

Il mercato immobiliare della Lombardia resta infatti anche nel 2019 il più dinamico in Italia: +13,3% contro il +9,8% della media nazionale.

Cresce più di Veneto (+12,5%), Emilia Romagna (+11,6%) e Lazio (+10,7%). Un trend previsto in aumento anche nel 2020: 14,4% (a fronte di una crescita nazionale del 9,1%), superando Lazio (+10,3%) e Piemonte (+10%).

Sono dati del Rapporto 2019 sul mercato immobiliare della Lombardia, che Scenari Immobiliari con Casa.it ha presentato a Milano.

Milano è il mercato principale residenziale della Regione con compravendite che nel 2019 coprono il 18% del totale del territorio lombardo e il 66% dei capoluoghi, mentre il fatturato della città rappresenta oltre l’82% del giro d’affari realizzato nei capoluoghi. Negli ultimi 12 mesi a Milano si sono vendute il 10% in più di case e un ulteriore incremento è previsto per il prossimo anno (+16,4%).

Brescia e Monza sono al secondo e terzo posto nella classifica regionale, rispettivamente con 2.750 e 2.050 transazioni. Bergamo si colloca al quarto posto. Seguono Cremona, Lecco, Lodi, Mantova e Pavia. Sondrio è il fanalino di coda per compravendite, ma anche per calo dei prezzi a dieci anni (-23,7%).