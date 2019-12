E voi siete pronti ai saldi invernali?

La tredicesima è appena entrata nelle tasche degli italiani, o quantomeno di coloro che la percepiscono, e già in buona parte ne è uscita,...

La tredicesima è appena entrata nelle tasche degli italiani, o quantomeno di coloro che la percepiscono, e già in buona parte ne è uscita, tra le numerose scadenze fiscali previste per fine anno, la spesa per i cenoni ed i regali da fare ad amici e parenti.

Ma non ci dimentichiamo che è appena iniziato il conto alla rovescia per uno dei periodi più attesi dell’anno: l’inizio dei saldi invernali.

In tutta Italia, le singole Regioni, deputate a fissare il periodo degli sconti, hanno deciso di far partire i ribassi tra il 4 e il 5 gennaio 2020, permettendo così ai consumatori di goderne ancora per qualche giorno nel periodo festivo post-natalizio.

Il termine delle svendite di fine stagione oscillerà invece tra la metà di febbraio (come nel Lazio, in Liguria e in Trentino Alto-Adige) e il 31 marzo del Friuli Venezia Giulia, dove gli appassionati di shopping potranno beneficiare dei prezzi bassi per il periodo più lungo.

Naturalmente nei primi giorni di svendite non bisogna sorprendersi se i capi vengono offerti con sconti del 20 o al massimo del 30%, solo con il passare del tempo si arriverà a percentuali maggiori, pari anche al 70-80%.

Ascom ricorda l’obbligo per gli esercenti di indicare sui cartellini prezzi lo sconto o il ribasso in percentuale sul prezzo normale di vendita e invita gli associati a rivolgersi agli uffici per ulteriori chiarimenti.