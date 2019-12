Conad non riesce ad azzerare i licenziamenti dei dipendenti Auchan

Per Conad ci sono buone notizie: il 2019 è stato chiuso con un fatturato di 14,3 miliardi di euro e una crescita del 5,9%, pari a...

Conad è anche il retalier che è cresciuto maggiormente: aggancia il leader del mercato (13,4%) raggiungendo una quota del 13,3%, ed inoltre consolidata la leadership nei supermercati con una quota del 22,8% (22,4% nel 2018) e quella di mercato in Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Calabria e Sardegna – dove Conad è leader –, oltre a Emilia-Romagna, Marche, Campania, Sicilia e Toscana.

Ma negli ultimi mesi Conad ha messo a segno anche la chiacchieratissima fusione con Auchan, ed in tal senso al 30 novembre sono 66 i punti di vendita Auchan che hanno cambiato insegna e 2.409 gli addetti del gruppo francese riassorbiti. Una vera e propria operazione di salvataggio, che si integrerà con il modello imprenditoriale Conad.

Purtroppo però non ci sono solo buone notizie, ed in special modo per i dipendenti ex Auchan: «Gli esuberi previsti da Conad nell’assorbimento della rete Auchan sono 3.105 – ha detto l’ad Francesco Pugliese -. Abbiamo quasi dimezzato la cifra iniziale, il saldo zero è impossibile ma lavoriamo per arrivarci vicino. Il sindacato dovrebbe rendersi conto che Auchan perdeva 1,1 milioni al giorno e che non siamo un fondo di investimento, ma un’impresa italiana che sta cercando di salvare il maggior numero dei dipendenti».

Una soluzione che scontenta però i sindacati: resta quindi confermata la mobilitazione indetta dai sindacati con il pacchetto di 16 ore di sciopero, di cui 8 ore indette a livello nazionale il 23 dicembre con presidi e sit-in organizzati nei contesti territoriali nei quali la presenza Conad è significativa, ed altre 8 ore di astensione dal lavoro da stabilirsi al livello territoriale.