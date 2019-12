Auchan, i lavoratori rischiano veramente grosso

Da nord a sud dello stivale l’urlo di aiuto è unanime: i dipendenti di quello che ormai è solo un ex colosso della distribuzione...

Al momento l’unica certezza è che il passaggio a Conad porterà 3.105 esuberi totali, tutti i dipendenti hanno famiglie da mantenere e nessuno può dire che l’eventualità di essere licenziati possa essere affrontata a cuor leggero.

Già nel giorno dell’antivigilia, lo scorso 23 dicembre, tutti i dipendenti sul suolo nazionale hanno incrociato le braccia in segno di protesta.

“Ma è Natale o Halloween? – si legge in un volantino dei manifestanti in Lombardia, che dicono di sentirsi fantasmi e che avevano già acceso la luce sulla loro situazione durante la Prima alla Scala -. A Natale non vogliamo regali, chiediamo solo solidarietà verso la nostra lotta e che questo gruppo di migliaia di lavoratrici e lavoratori, che nonostante tutto continuano a lavorare con professionalità e impegno, non venga distrutto per sempre”.

Come gesto simbolico, oltre allo sciopero, i dipendenti Auchan-Conad dell’ipermercato di Olbia hanno inoltre deciso non tenere per sé il panettone regalato dall’azienda, ma di donarlo a chi ne ha più bisogno.

Un gesto fortissimo questo dei 158 dipendenti Auchan che, al momento, non conoscono il loro futuro.

I lavoratori di Auchan di via Lario a Monza chiedono invece aiuto al Comune e alla Provincia. Molti di loro hanno partecipato alla manifestazione a Milano sotto la Regione. In merito alla vicenda monzese il sindacato ha chiesto un incontro a Comune (sindaco e consiglieri) e Provincia (presidente e consiglieri).