Ecco quanto guadagnano i big tecnologici

Gli ultimi anni una persistente crisi economica ha riguardato tutti i principali settori produttivi del mondo. Alcuni sono riusciti a rimettersi in piedi, come il mercato immobiliare, altri stanno ancora pagando un forte scotto, come ad esempio il settore automobilistico e quello bancario.

Ma se c’è un settore che proprio non conosce crisi, né passata, né presente e probabilmente neppure futura, è il settore tecnologico, ed in special modo quello che fa capo ai più grandi big mondiali.

Non ci credete?

Vi basti sapere che solo nel 2018, Alphabet/Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft e Netflix hanno conseguito 692 miliardi di euro di ricavi nel mondo, quattro volte di più delle principali imprese di TLC e media tradizionali. Lo rende noto l’Agcom.

In media le piattaforme hanno una profittabilità lorda del 49% e un margine operativo pari al 21% dei ricavi, pari a 24 miliardi di euro. Molto elevate la redditività del capitale proprio (32% negli ultimi 3 anni) e del capitale investito (15% il ROI medio degli ultimi 3 anni).

Record che non corrispondono, però, a una proporzione uguale di tasse versate tra i colossi web e le aziende media della vecchia economia: 64 milioni di euro le imposte pagate in Italia nel 2018 – secondo Mediobanca – dai colossi che operano online.

Anche se dal 1 gennaio i colossi dell’online dovranno fare i conti con la web tax introdotta due anni fa dal Governo: è infatti previsto un prelievo del 3% sui ricavi di società di servizi digitali i cui introiti complessivi e ovunque realizzati siano superiori ai 750 milioni di euro. Il gettito previsto è di 708 milioni di euro.