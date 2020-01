Compass ha ricevuto una maxi multa dall’Antitrust

Ogni giorno i consumatori vengono bombardati da centinaia di messaggi pubblicitari, più o meno espliciti, e non sempre è facile orientarsi. Tanti, infatti, ammettono...

Tanti, infatti, ammettono a volte di sentirsi letteralmente “sopraffatti”, senza contare quando le condizioni di adesione o di acquisto non sono bene esplicitate, portando il consumatore ad acquistare un’offerta di cui non è perfettamente conscio.

Per fortuna a vigilare ci pensa l’Antitrust, che nella sua quotidiana battaglia al contrasto delle condotte illecite messe in atto dagli operatori economici, ha appena comminato una maxi multa a Compass.

Nello specifico, l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato ha sanzionato Compass, società del gruppo Mediobanca, per 4,7 milioni di euro per aver “condizionato e/o a limitato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai propri prodotti di finanziamento”.

La contestazione riguarda il fatto di aver “prospettato ai consumatori intenzionati a richiedere prestiti la possibilità di accedere a questi ultimi solo sottoscrivendo polizze assicurative che nulla hanno a che vedere con il finanziamento, di fatto attuando un abbinamento forzoso tra prodotti di finanziamento e prodotti assicurativi”.

La pratica, rileva l’Antitrust sarebbe tutt’ora in corso ed avviata almeno dal 2015.

L’autorità ha tenuto conto dell’entità del pregiudizio economico per i consumatori beneficiari dei prestiti, stimato tra 60,5 e 90,5 milioni, e “della loro debolezza, derivante da uno stato di bisogno ha indotti a richiedere alla finanziaria liquidità possibilmente in breve tempo”, e quindi ha comminato la multa di quasi 5 milioni.

Compass Banca, dal canto suo, ha annunciato “immediato ricorso al Tar Lazio”.