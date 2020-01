Bollo auto, ecco quali sono le novità del 2020

Anno nuovo, bollo auto nuovo: tanti piccoli cambiamenti interessano infatti quella che è a tutti gli effetti tra le tasse più odiate dagli automobilisti...

Anno nuovo, bollo auto nuovo: tanti piccoli cambiamenti interessano infatti quella che è a tutti gli effetti tra le tasse più odiate dagli automobilisti italiani.

Di certo è che restano invariate le date di scadenza per il pagamento: entro il 20 gennaio 2020 se il bollo scade a dicembre 2019; entro il 31 maggio 2020 se il bollo scade ad aprile 2020; entro il 30 settembre 2020 se il bollo scade ad agosto 2020. Fanno eccezione i residenti in Piemonte e Lombardia, regioni che prevedono date di scadenza differenti.

Quello che cambia è però la modalità di pagamento: il bollo auto si paga infatti esclusivamente tramite il PagoPa, la realizzata dall’Agenzia per l‘Italia Digitale (Agid).

PagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire i pagamenti alla sola Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata, attraverso i prestatori di servizi di pagamento (PSP) aderenti.

I pagamenti possono essere effettuati direttamente sul sito o sull’applicazione mobile dell’Ente o attraverso i canali – sia fisici che online – di banche e altri PSP, come ad esempio le agenzie bancarie, l’home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 e gli uffici postali.

Inoltre, per contrastare il fenomeno dell’evasione del bollo auto, dal 2020 il Pubblico Registro Automobilistico (Pra) può acquisire la banca dati dell’Aci relativa ai pagamenti della tassa di proprietà, per poter effettuare dei controlli incrociati e stanare gli evasori.

Infine, ed in aggiunto al bollo, tutti coloro i quali hanno acquistato un’auto nuova con livelli di emissioni della Co2 superiori a 160 g/km a partire da 31 marzo 2019 – o che lo faranno fino al 31 dicembre 2021 – sono tenuti a pagare l’Ecotassa, introdotta con la legge di Bilancio 2019.