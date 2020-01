Aerei, ecco quali sono le compagnie più sicure

Anche se in generale non si ha paura di volare, di certo non fa piacere sapere che la compagnia che si è scelti per...

Anche se in generale non si ha paura di volare, di certo non fa piacere sapere che la compagnia che si è scelti per viaggiare non è sicura, o quantomeno non è tra le più sicure.

Ma purtroppo, qui in Europa, dobbiamo farcene una ragione, dato che tra le prime dieci più sicure al mondo non ve ne è nessuna del vecchio continente.

A dirlo AirlineRatings.com , un sito Web per la sicurezza e la revisione dei prodotti delle compagnie aeree, che monitora 405 compagnie aeree in tutto il mondo, che come ogni anno ha pubblicato l’elenco delle compagnie aeree che ritiene più affidabili e sicure.

La classifica è stata stilata tenendo conto di numerosi fattori, che includono controlli e certificazioni di organismi pubblici e di settore, l’età della flotta, l’eventuale presenza di incidenti gravi, la formazione dei piloti, le innovazioni in tema di sicurezza.

La prima, in questa speciale classifica, è risultata l’australiana Quantas.

Proprio Qantas, a novembre, ha battuto il suo record di volo non-stop. Un Boeing 787 ha volato da Londra a Sydney in 19 ore e 19 minuti. A bordo dell’aereo c’erano 40 persone e hanno volato per 17,8 mila km.

Seconda classificata, invece, è risultata Air New Zealand, mentre Taiwan EVA Air è terza. Etihad Airways, è invece al quarto posto. Il resto della top 10 è composto da Qatar Airways, Singapore Airlines, Emirates, Alaska Airlines, Cathay Pacific e Virgin Australia, seguite all’11° da Hawaiian Airlines.

A dominare quindi sono soprattutto le compagnie asiatiche. Per quanto riguarda il nostro Paese, Alitalia ha ottenuto 7 stelle su 7 per il “safety rating”, il tasso di sicurezza.