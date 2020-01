Germania, non si producevano così poche auto da 23 anni

Il settore automobilistico è in affanno a livello mondiale: anche in Italia i dati più recenti parlano di un parco auto sempre più ampio,...

Il settore automobilistico è in affanno a livello mondiale: anche in Italia i dati più recenti parlano di un parco auto sempre più ampio, ma allo stesso sempre più vecchio, cosa questa che non spinge certo la produzione e le vendite.

Ma in Germania i dati paiono addirittura peggiori: la produzione di automobili in Germania nel 2019 è infatti scesa per il terzo anno consecutivo, arrivando al livello più basso dal 1997. Nell’anno appena concluso ha fatto segnare un -9% a 4,7 milioni di unità.

Lo ha reso noto la federazione industriale tedesca Vda.

Le vendite in Germania nel 2019 sono salite del 5% a 3,6 milioni di unità, grazie a un confronto favorevole con il 2018, quando negli ultimi mesi si era registrata una flessione delle immatricolazioni a causa dell’entrata in vigore delle nuove norme di omologazione wltp, ma i produttori tedeschi hanno visto calare le esportazioni.

Se nel 1998 poco meno del 12% delle auto vendute nel mondo era tedesco, lo scorso anno, spiega Ferdinand Dudenhoffer, del Centro di ricerca sull’Automotive, la percentuale si è dimezzata ed è scesa sotto il 6%.

L’industria dell’auto è il perno della forza produttiva della Germania e, in gran parte, del suo ruolo nell’economia globale, ma le preoccupazioni sull’inquinamento (intensificate dallo scandalo sulle emissioni diesel della Volkswagen scoppiato nel 2015 ed ancora attuale), i conflitti commerciali legati alla guerra dei dazi e il rallentamento dell’economia globale hanno pesato fortemente sulla domanda estera.

Per il 2020 le previsioni sono negative, ci si aspetta un calo delle immatricolazioni in Germania tra il -4% e il -5%.