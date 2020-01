Bitcoin torna a sfondare il muro degli 8000$

La situazione politica internazionale è delicatissima: dopo l’attacco missilistico dell’Iran alle basi americani si teme concretamente, per la prima volta, lo scoppio della terza...

Se Donald Trump attuerà almeno la metà delle minacce che ha lanciato nelle ultime settimane, un conflitto che coinvolgerà di conseguenza tutte le potenze del mondo sarà inevitabile, con tutte le conseguenze del caso.

Immediatamente è cominciato a salire il prezzo del petrolio e dei beni rifugio come l’oro, ma anche il Bitcoin ha subito un netto rialzo.

Nello specifico, la principale criptovaluta è salita di slancio sopra gli 8 mila dollari e attualmente viaggia a 8.300 dollari, sui massimi a due mesi, con un balzo intraday del 5%.

Bitcoin era rimasto bloccato al di sotto della trendline sin dal 26 ottobre, quando il presidente cinese Xi Jinping aveva esortato la nazione ad accelerare lo sviluppo e l’integrazione della tecnologia blockchain, ma l’attacco da parte dell’Iran sferrato contro due basi in Iraq, come risposta alla morte del generale Qassem Soleimani ordinata da Donald Trump ha scombussolato tutte le carte in tavola.

Ed i più ottimisti pensano che i prossimi mesi saranno ancora più “floridi” per le quotazioni: a maggio partirà infatti l’atteso halving che dimezzerà la ricompensa riconosciuta ai miner da 12,5 BTC a 6,25 BTC. Sono in molti a credere che l’evento aumenterà la domanda (e la volatilità) con ovvie conseguenze sulla quotazione.

Ricordiamo che parallelamente il prezzo spot dell’oro ha raggiunto quota 1.603$, il più alto degli ultimi sei anni, mentre i future basati sull’oro sono aumentati di circa il 2%.