Dacia, nel futuro sempre più elettriche e sempre più economiche

Se appare certo che la mobilità del futuro sarà elettrica, al momento la strada appare ancora tutta in salita, ed essenzialmente per due motivi:...

Se appare certo che la mobilità del futuro sarà elettrica, al momento la strada appare ancora tutta in salita, ed essenzialmente per due motivi: la durata delle batterie, che non è neppure ancora lontanamente paragonabile a un pieno di benzina, e i costi che non sono facilmente accessibili ai più.

Se per il primo problema i ricercatori di tutto il mondo sono al lavoro per inventare nuove batterie più capienti, resistenti e performanti, sul secondo fronte i colossi automobilistici si stanno impegnando.

Ed anche Dacia ha intenzione di elettrificare la sua gamma e intraprendere la sua strada verso le motorizzazioni green: il cambiamento avverrà tra il 2022 e il 2023 e a quanto pare si punterà a produrre veicoli low cost, almeno paragonati a quelli attualmente disponibili.

Le forze all’interno dell’Alleanza Renault-Nissan hanno permesso fino ad ora di offrire i modelli Dacia a prezzi contenuti, permettendo al brand rumeno di raggiungere livelli di vendita decisamente alti per il settore e di riformulare il concetto di auto solamente low cost. La stessa filosofia sarà quella che consentirà di elettrificare gradualmente la gamma, anche per rispettare i nuovi limiti di emissioni.

Dacia quindi sfrutterà tutto ciò che Renault ha sviluppato fino ad oggi in termini di elettrificazione e continuerà a mantenere la stessa politica nella produzione con vetture estremamente competitive tra le quali una possibile versione “economica” della Renault Zoe.

Una Dacia elettrice, almeno nelle intenzioni, costerà quindi anche in futuro il 20% in meno della media di mercato: si riuscirà a centrare l’obiettivo?