Aerei, oggi ci sarà uno sciopero di 4 ore

Lo sciopero doveva essere in un primo momento più lungo, poi è stato ridimensionato, ma questo nulla toglie al fatto che sarà un’altra giornata da bollino rosso per chi deve spostarsi in aereo, e come di consueto a pagarne le conseguenze sono sempre i consumatori, che di certo non viaggiano gratis, anzi.

Nello specifico, il trasporto aereo vive una nuova giornata di tensione: lo sciopero di oggi del settore ci sarà, ma ridotto da 24 ore a 4 ore.

“Con propria ordinanza”, ha comunicato il Mit in una nota, la ministra Paola De Micheli ha disposto “la riduzione dello sciopero e la concentrazione nella fascia oraria” (dalle 13.00 alle 17.00).

L’agitazione indetta dall’organizzazione sindacale Unica e da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta/Assivolo Quadri sarà più breve, dunque, ma non per questo non sono previsti disagi per i passeggeri: solo Alitalia ha già cancellato 139 voli.

Per effetto dello sciopero, è stata già annunciata la cancellazione di 12 collegamenti aerei tra la Sardegna e i principali scali nazionali. I voli, otto gestiti da Alitalia e quattro di Air Italy, collegavano Olbia con Roma Fiumicino e Milano Linate.

Alla base delle agitazioni c’è la volontà di tenere alta l’attenzione sulle tante crisi e sulle vertenze in corso, da Volotea ad Easyjet, passando per Ernest Airlines e Albastar.