Dieselgate, arriva una nuova condanna per Volkswagen

Negli ultimi mesi abbiamo parlato più volte di Dieselgate, lo scandalo sulle emissioni truccate dei motori di diverse case automobilistiche.

In un primo tempo lo scandalo è scoppiato inerentemente alle autovetture di casa Volkswagen, ma in breve tempo molti altri marchi sono stati tirati in ballo e costretti a fare mea culpa.

Tra processi e patteggiamenti, già ingenti assegni sono stati staccati in molti paesi del mondo, ma altrettanti processi sono ancora in corso e tante sanzioni possono ancora fioccare.

Come quella comminata nelle scorse ore a Volkswagen: il Canada ha infatti condannato il colosso a pagare 135 milioni di euro per il dieselgate.

La condanna segue l’ammissione di colpevolezza da parte della casa automobilistica tedesca di 60 violazioni delle norme canadesi sull’ambiente.

Si tratta della più grande sanzione ambientale della storia canadese, ben 26 volte maggiore rispetto a quella più elevata imposta fino ad oggi.

Il procuratore Tom Lennon ha spiegato: “Questa risoluzione è al servizio dell’interesse pubblico. Riflette la gravità della condotta ed è coerente con i principi di condanna canadesi”.

“La risoluzione riconosce le ampie misure adottate da Volkswagen per sistemare le cose in Canada e rafforzare le sue politiche di conformità globale. Il pagamento da parte della società verrà utilizzato per sostenere progetti ambientali a livello nazionale e nelle province di tutto il Paese”, ha dal canto suo replicato la società.